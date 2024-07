«Questo magazzino non lo devi affittare a quel meccanico»: tre arrestati a Canicattì per estorsione aggravata, uno è lo stiddaro Maira

La polizia, su delega della Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo, ha dato esecuzione nella mattinata odierna a tre ordinanze di custodia cautelare in carcere nei confronti di 3 soggetti, uno dei quali, il settantaquattrenne Antonio Maira di Canicattì, già condannato in via definitiva per l’appartenenza alla compagine mafiosa denominata Stidda. I tre sono ritenuti responsabili del reato di estorsione aggravata dal metodo mafioso. Le indagini, condotte dalla squadra mobile di Agrigento e dal commissariato di Canicattì, sono iniziate ad aprile dello scorso anno in seguito all'attentato incendiario contro la saracinesca di un garage-magazzino, nel territorio di Canicattì.

Al fine di preservare gli interessi economici ed imprenditoriali del titolare di un’autofficina, che è fra i tre arrestati, la proprietaria del magazzino è stato costretta a rinunciare ad affittare l’immobile ad un altro meccanico che avrebbe potuto fare concorrenza all’officina già aperta in zona. I tre, con fare minaccioso, si sarebbero infatti recati presso l’abitazione della proprietaria del garage. Maira avrebbe pronunciato frasi minacciose, rimarcando la sua appartenenza all’associazione mafiosa, peraltro nota alla stessa vittima, e ricordandogli che «in quella zona comandava lui». Uno degli arrestati, inoltre, si sarebbe rivolto alla proprietaria, minacciandola che le avrebbe fatto «la faccia tanta» se mai si fosse permessa di cedere in locazione il magazzino.