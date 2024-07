Incidente ad Agrigento, auto si schianta contro un guardrail: tre feriti, c'è anche un bambino

Ancora un incidente stradale in provincia di Agrigento, questa volta lungo contrada Petrusa, la strada che collega la città dei Templi con Favara. Secondo la prima ricostruzione, un'auto, una Fiat Panda ha sbandato, finendo contro il guardrail. Sul veicolo c'erano tre persone, due uomini e un bambino, che sono rimasti feriti.

Sul posto sono giunte due ambulanze del 118, i sanitari hanno prestato le prime cure e trasportato i tre feriti all’ospedale San Giovanni di Dio, dove i medici hanno effettuato ulteriori accertamenti. Una volta arrivati al nosocomio, però, un uomo, un quarantaquattrenne di Palma di Montechiaro, ha rifiutato di sottoporsi all’alcoltest, andando in escandescenza.

Sono giunti gli agenti che lo hanno denunciato alla procura della Repubblica di Agrigento, per resistenza, minaccia e violenza a pubblico ufficiale, ma anche per guida in stato di ebbrezza alcolica e contestuale rifiuto di sottoporsi agli accertamenti. Le forze dell'ordine hanno proceduto, immediatamente, a sospendere la patente di guida.