Sciacca, il fiume Carboj salva la produzione di angurie dalla siccità

La prossimità del fiume Carboj dalle coltivazioni ha salvato quest’anno il raccolto dell’azienda «L’anguriotta» di Sciacca (Agrigento), marchio nato nel 2022 con il lancio di una produzione di angurie che oggi sono coltivate su 7 ettari di terreno, situati nelle campagne comprese tra Sciacca e Menfi.

«La siccità ha sospeso le irrigazioni del Consorzio di bonifica Agrigento 3 - dice Calogero Bongiovì, titolare dell’azienda - ma noi siamo riusciti a correre ai ripari, chiedendo ed ottenendo tempestivamente dalla Regione Siciliana la possibilità di attingere l’acqua del Carboj, che per fortuna non era a secco. Cosa, questa, che ci ha permesso di conseguire ugualmente i nostri obiettivi. Anche se - ammette - la resa finale sarà di poco inferiore allo standard ottimale, che è di 40 kg di angurie per singola pianta. Siamo comunque soddisfatti per avere ottenuto una produzione di qualità, grazie alle particolari condizioni dei terreni su cui coltiviamo le nostre angurie».