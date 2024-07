Sbarco di migranti a Lampedusa, arrivano 111 persone soccorse dalla Humanity

Sbarco a Lampedusa dove la motovedetta Cp324 della guardia costiera ha portato 111 migranti dopo l’incontro in acque internazionali con la ong Humanity che, ha soccorso un gommone di 10 metri partito da Zuara in Libia. Tre donne incinte, delle 24 presenti, sono state portate al poliambulatorio per controlli ed esami sanitari.

I migranti, fra cui 4 minori, hanno riferito di essere originari di Etiopia, Eritrea, Gambia, Ghana, Mali, Nigeria, Sudan e Somalia e d’aver pagato 5mila dollari per la traversata. All’hotspot, che era stato svuotato nella giornata di ieri, adesso sono presenti 108 ospiti.