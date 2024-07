Raid nel quartiere Fontanelle ad Agrigento: presi di mira tre appartamenti

Raid nel quartiere Fontanelle, ad Agrigento. In poche ore, ladri si sono intrufolati in tre appartamenti con la stessa modalità: una chiave bulgara.

Tutti gli episodi sono stati registrati nello stesso palazzo in via Gramitto. Una donna di cinquantaquattro anni, abituata a chiudere la porta con tre mandate, si è accorta al rientro a casa che erano di meno. Una volta entrata, ha visto che i cassetti erano stati tutti rovistati, ma chi è entrato a casa non ha rubato nulla.

Sempre nello stesso edificio, qualcuno è entrato sempre con la chiave bulgara in altri due appartamenti: anche in questo caso tutto a soqquadro, ma non è stato rubato alcun oggetto.

Due proprietari hanno denunciato l'episodio alla polizia, gli agenti hanno raccolto la testimonianza e avviato le indagini. Una terza persona ha formalizzato la denuncia ai carabinieri, anche in questo caso sono state avviate le indagini.