Sbarcati a Lampedusa i 36 migranti salvati dalla Louise Michel, la ong finanziata da Banksy

Sono stati sbarcati a Lampedusa i 37 migranti soccorsi in acque internazionali dalla nave ong Louis Michel a cui era stato assegnato il porto di Pozzallo. Il comandante del veliero, disattendendo le indicazioni della capitaneria, ha fatto rotta verso la maggiore delle isole Pelagie dove, su autorizzazione del comando generale della guardia costiera, in nottata al molo commerciale sono stati fatti scendere egiziani, pakistani, siriani, senegalesi, ivoriani, somali e marocchini che hanno riferito di essere salpati con un gommone da Zawya, in Libia.

«Ci auguriamo che trovino una via equa per superare il sistema legale razzista europeo», afferma l’omonima ong finanziata dall’artista Banksy.