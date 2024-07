Mare agitato a San Leone, annega un 57enne di Porto Empedocle

Un morto per annegamento a San Leone. È accaduto questa mattina (2 luglio). La vittima è Giuseppe Russo, aveva 57 anni ed era di Porto Empedocle. L'uomo è morto annegato nel tratto di mare antistante il lungomare Falcone e Borsellino.

Ancora non è chiara la dinamica, forse un malore e la vittima non è riuscita a raggiungere la riva. Il mare oggi è molto agitato, con raffiche di burrasca. Scattato l'allarme sul posto sono intervenuti tempestivamente i soccorsi. Tutti i tentativi per rianimare Russo da parte dei soccorritori, però, si sono rivelati inutili: il suo cuore aveva cessato di battere.

Sul posto sono intervenuti anche vigili del fuoco, che hanno recuperato il corpo, e i carabinieri, che stanno indagando per ricostruire la dinamica della tragedia, per farlo hanno sentito alcune delle persone presenti in spiaggia in quel momento.

foto archivio della spiaggia di San Leone