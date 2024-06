Migranti soccorsi su un gommone, un ivoriano caduto in mare

Quarantasette migranti, compresi due minorenni e cinque donne, una delle quali incinta, in viaggio su un gommone sono stati soccorsi da una motovedetta della guardia di finanza e fatti sbarcare a Lampedusa. Molte persone del gruppo, originarie di Camerun, Costa d’Avorio, Ghana, Guinea, Mali, Nigeria e Pakistan, hanno raccontato che un ivoriano è caduto in acqua durante la notte e che il loro gommone è tornato indietro per recuperarlo, ma non lo hanno trovato.

I migranti hanno raccontato anche d’esser partiti da Zaouia in Libia, dopo aver pagato mille dollari. Tutti sono stati portati all’hotspot da dove i 60 ospiti presenti sono stati imbarcati sul traghetto di linea che giungerà all’alba di domani a Porto Empedocle.