Licata: assalto al distributore di carburanti, ma la cassa è vuota e il colpo va in fumo

Un nuovo tentato colpo al distributore di carburanti Sicilpetroli Lukoil, sulla statale 115 a Licata. Questa volta il furto è andato in fumo: i malviventi sono entrati in azione nella notte, sfondando la porta dei locali e dirigendosi subito verso la cassa continua, che sono riusciti a scassinare.

Quando l'ahhno aperta, però, per la banda un'amara scoperta: non c'era nemmeno un euro. I ladri sono così dovuti fuggire a mani vuote e hanno fatto perdere le loro tracce. , sul posto sono arrivati i poliziotti che hanno accertato il danneggiamento ed effettuato i rilievi. Le indagini per risalire ai responsabili sono in corso e al vaglio ci sono anche le immagini delle telecamere della videosorveglianza dell'impianto.

La stazione di servizio è già finita nel mirino a maggio. In quel caso i malviventi sono riusciti a impossessarsi di un maxi bottino che ammontava a circa trentamila euro, ovvero l'incasso di quindici giorni.

Pochi giorni prima, una ltro assalto si era verificato lungo la strada provinciale 3 che da Favara conduce verso contrada San Benedetto e verso l’imbocco con la statale 189 da un lato e la zona industriale dall’altro. I ladri avevano messo a segno il furto con lo stesso modus operandi ed erano riusciti a fuggire con circa 7 mila e settecento euro.