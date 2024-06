Vandali in azione a Porto Palo di Menfi: danneggiati i pannelli artistici della Rotta delle citazioni

Vandali lungo la «Rotta delle citazioni», la serie di pannelli artistici collocata a Porto Palo di Menfi. Realizzati con pali e assi di legno, sono stati gravemente danneggiati e abbandonati per terra. Un attacco che il primo cittadino condanna duramente e che ha già denunciato.

«Una sola parola, vergognatevi. Se qualcuno pensa che i citazionisti volontari visionari si arrendono, si sbaglia di grosso. Così come non ci arrendiamo noi. Auguraratevi sempre che non vi becchiamo, perche non ci saranno multe, ma denunce alla Procura della Repubblica. Se qualcuno ha visto qualcosa, in anonimato me lo faccia sapere». Così il sindaco di Menfi, Vito Clemente, si rivolge ai vandali entrati in azione lungo la passeggiata a mare.

E continua: «Nel rispetto di tutti coloro che hanno lavorato con passione e fatica e nel rispetto dell’intera comunità, mi recherò in caserma per formalizzare la denuncia ai carabinieri, che non sarà più contro ignoti, perché abbiamo acquisito nelle ultime ore notizie e confidiamo di individuarli. Siccome Porto Palo non è frequentata solo da menfitani, mi sono rivolto anche ai sindaci dei comuni vicini per ottenere la loro collaborazione che ovviamente ho ottenuto». Le indagini per individuare i responsabili sono in corso. Nel frattempo i volntari hanno collocato nuovi cartelli con citazioni in un'altra zona di Menfi, a Lido Fiori. «E mentre a Porto Palo distruggono, a Lido Fiori i volontari citazionisti visionari continuano a costruire», precisa Clemente.