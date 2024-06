Prelevava l’acqua da un torrente con l’autobotte: multato a Sciacca

È stato sorpreso a prelevare, in maniera abusiva, acqua dal torrente Bellapietra, in zona Timpi Russi a Sciacca. E lo avrebbe fatto da un corso d’acqua deviato per riempire un invaso. Un autobottista di Ribera è stato sanzionato - la multa va da ottomila a 50 mila euro - dagli agenti del commissariato di Sciacca, che sono coordinati dal vice questore Cesare Castelli, e dai carabinieri della locale compagnia. Non sono esclusi risvolti di natura penale.

Polizia e carabinieri, non soltanto nell’area Saccense, da giorni stanno portando avanti specifici servizi di controllo per prevenire e reprimere gli abusi in un momento di grave emergenza idrica.