Lampedusa, sbarcano 65 migranti soccorsi da una ong: ci sono due feriti

Sessantacinque migranti sono stati soccorsi mentre erano su un gommone in acque internazionali dal veliero Trotamar III della ong People in Motion. In 59 - egiziani, etiopi, gambiani, guineani, nigeriani e senegalesi - sono stati trasbordati sulla motovedetta Cp319 della guardia costiera e sbarcati, durante la notte, a Lampedusa. Due i migranti feriti che sono stati subito portati al poliambulatorio. Altri sei migranti sono stati trasbordati sulla ong Nadir che raggiungerà autonomamente Lampedusa. Il gruppo, composto anche da 11 donne e 4 minori, ha riferito d’essere partito da El-Agelat, in Libia.

Al momento nell’hotspot di contrada Imbriacola sono presenti 216 migranti, di cui 12 minori non accompagnati. Per oggi non sono previsti trasferimenti perché il mare è agitato e non ci dovrebbero essere collegamenti marittimi.