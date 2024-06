Emergenza idrica in Sicilia, l’acqua del fiume Sosio-Verdura finisce in mare: gli agricoltori protestano per lo spreco

In una Sicilia in piena crisi idrica, con cittadini e agricoltori che soffrono per la siccità, si spreca acqua. Lo denunciano gli agricoltori di Ribera, che con un video dimostrano come un fiume, il Sosio-Verdura, che scarica in mare e non sarebbe utilizzato per aiutare tutta la provincia agrigentina in un momento così difficile. Lo smaltimento dell’acqua si vede anche a qualche chilometro di distanza perché la cascata è ben visibile.

La traversa di Gammauta, sul fiume Sosio, tra i Monti Sicani, di competenza e gestione dell’Enel che con l’acqua produce energia elettrica e quando dal piccolo invaso di circa mezzo milione di metri cubi, per evitare che tracimi, viene inviata con una conduttura sotterranea a perdere a mare, nei pressi di Poggio Diana. Gli agricoltori pagano a peso d’oro al consorzio di bonifica che cura la distribuzione sul territorio, ma in questa situazione sprecare, a loro modo di vedere, così tanta acqua è considerato un sacrilegio.