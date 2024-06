Canicattì, soffocato da una catasta di balle di fieno: muore un agricoltore di settant'anni

Incidente sul lavoro a Canicattì: un agricoltore di settant'anni ha perso la vita dopo essere caduto all’interno di una catasta di balle di fieno. L'uomo stava cercando di recuperare alcune galline, quando avrebbe perso l'equilibrio, precipitando. I familiari, non avendo più sue notizie e dopo il mancato rientro a casa, l'hanno raggiunto nel terreno in cui stava lavorando, nelle campagne quasi al confine con il territorio di Racalmuto.

Hanno immediatamente lanciato l'allarme e sul posto sono arrivati i sanitari, del 118 che hanno cercato in tutti i modi di salvarlo. Le manovre di rianimazione sono state inutili: l'agricoltore è infatti morto per asfissia, soffocato sotto il peso delle balle di fieno. Lascia la moglie e due figli. Abitante nel quartiere Borgalino I funerali saranno celebrati oggi alle 15,30 nella chiesa di Santo Spirito (nella foto), in piazza Indipendenza.

La scorsa settimana, sempre in provincia di Agrigento, altri due agricoltori sono rimasti gravemente feriti mentre lavoravano. Il primo a Racalmuto: è rimasto incastrato tra le ruote della motozappa e ha riportato gravissime lesioni alle gambe. L'altro incidente si è invece verificato a Menfi, dove un uomo stava lavorando in un appezzamento di terreno. Si trovava in una zona di campagna, quando si è improvvisamente ribaltato con il suo trattore, finendo sotto il mezzo. Per entrambi è stato necessario il trasporto in ospedale con l'elisoccorso.