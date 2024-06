Incidente ad Agrigento, scontro frontale tra auto nei pressi del polo universitario: un ferito

Incidente stradale, questa mattina, ad Agrigento. A scontrarsi, frontalmente, in via Piersanti Mattarella, in una curva nei pressi del Polo Universitario, due automobili.

Il conducente di una delle due vetture è rimasto ferito. Allertati i soccorsi, sul posto è giunta un'ambulanza, i sanitari hanno prestato le prime cure all'uomo e lo hanno trasportato al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio in codice giallo. Qui i medici hanno effettuato ulteriori accertamenti, l'uomo ha riportato traumi sparsi nel corpo.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e la polizia municipale. Gli agenti hanno effettuato tutti i rilievi del caso per capire l'esatta dinamica dell'incidente. Il traffico ha subito rallentamenti, la strada in quel tratto si è ridotta ad una sola corsia.