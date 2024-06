Tentato triplice omicidio a Cianciana, la bambina dimessa dalla Rianimazione: tra qualche mese nuova operazione

La bambina accoltellata dal papà lo scorso 23 maggio a Cianciana è stata dimessa dal reparto di Rianimazione dell'ospedale Di Cristina di Palermo. Buone notizie, dunque, per la piccola che aveva subito la feroce aggressione insieme al fratellino di 6 e alla mamma. Lo scorso 13 giugno, per entrambi i bambini era stata sciolta la prognosi sulla vita, oggi un'altra buona notizia: la bambina adesso avrà bisogno cure in un centro specifico in cui si lavora sulla psicomotricità.

Il piccolo parla, cammina e mangia. La sorellina manifesta invece torpore alle gambe, ma i sanitari ritengono sia un problema risolvibile con una terapia specifica e dovrà effettuare una terapia riabilitativa. I medici, secondo le ultime notizie, vorrebbero trasferire i fratellini nella stessa struttura in maniera tale che la mamma possa occuparsi di entrambi.

La piccola, a differenza del fratello, dovrà però essere sottoposta tra qualche mese ad un nuovo intervento chirurgico per la rimozione di alcune placche che potrebbero ostacolarne la crescita.