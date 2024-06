Migranti, altri tre sbarchi nella notte a Lampedusa: arrivati in 173

Sono 173 i migranti che sono sbarcati durante la notte a Lampedusa, dopo che le motovedette della Guardia di finanza e della Guardia costiera hanno soccorso tre imbarcazioni.

Sulla prima, c’erano 103 persone, compresi due minorenni, tra bengalesi, sudanesi, siriani ed egiziani che hanno detto di essere partiti da Zawia in Libia. Stesso posto da dove sono salpati i 27 migranti, compresi due minorenni e quattro donne, che erano su un barchino di 6 metri soccorso dalla Cp319.

I 43 bengalesi ed egiziani che erano sul natante di 9 metri hanno invece preso il largo da Garabulli, sempre in Libia. Tutti sono stati portati all’hotspot di contrada Imbriacola dove, al momento, ci sono 308 persone.

Per la mattinata, la prefettura di Agrigento ha disposto l’imbarco di 150 migranti che giungeranno in serata a Porto Empedocle.