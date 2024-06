Gli accertamenti sui cadaveri dei migranti, il procuratore di Agrigento: «La competenza non può essere rimessa alla discrezione del governo»

«L’applicazione della legge penale, gli accertamenti previsti dal codice di procedura come obbligatori, la determinazione stessa della giurisdizione e della stessa competenza penale non può, secondo Costituzione, essere rimessa a decisioni discrezionali dell’autorità politico-amministrativa, ma soltanto alla legge stessa». Lo afferma il procuratore di Agrigento, Giovanni Di Leo, sul caso del trasferimento a Lampedusa di undici cadaveri recuperati ieri in mare dalla nave Geo Barents di Msf, sottolineando «le plurime criticità di ordine normativo, umanitario e costituzionale sul soccorso in mare in relazione all’ennesima tragedia dell’immigrazione». Di Leo aggiunge: «Alla nave Ong è stato dato, secondo quanto comunicato dalla polizia giudiziaria, come porto di sbarco quello di Genova. Alla procura di Agrigento, per i fatti commessi in acque internazionali, finirebbe in questo modo per essere attribuita la giurisdizione sul caso, in relazione alla destinazione delle salme recuperate in mare aperto, che in quanto vittime del reato di favoreggiamento di immigrazione clandestina, realizzerebbero i presupposti per affermare giurisdizione e competenza sul caso».