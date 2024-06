Arrivano a Lampedusa i cadaveri degli 11 migranti, collocati nei locali dell'area marina protetta

Arrivano a Lampedusa gli 11 cadaveri ripescati ieri (7 giugno), dopo un naufragio in acque Sar libiche, dall’equipaggio della nave ong Geo Barents di Medici senza frontiere. Il sindaco delle Pelagie, Filippo Mannino, ha messo a disposizione i locali dell’Area marina protetta in attesa del reimbarco verso Porto Empedocle che, secondo disposto dalla prefettura di Agrigento, dovrebbe avvenire in tempi brevi, quelle necessari per ispezione dei cadaveri e per svolgere pratiche necessarie.

Quando arriveranno a Porto Empedocle le salme saranno accolte nell’hotspot di contrada Caos. I sindaci dell’Agrigentino, intanto, ancora una volta, hanno dato grande disponibilità al futuro seppellimento dei feretri. Il prefetto Filippo Romano, visto che i posti per le sepolture nei cimiteri della provincia sono limitati, ha coinvolto anche le province vicine, in modo da fare seppellire le salme coinvolgendo anche le province di Enna e Caltanissetta.