Ancora sbarchi a Lampedusa: avvistati e bloccati 38 tra bengalesi, siriani ed egiziani

Un gruppo di 38 bengalesi, siriani ed egiziani è stato avvistato e bloccato a Cala Galera a Lampedusa. Ad accorgersi del gruppetto sono stati i carabinieri della locale stazione. Il natante usato per la traversata, verosimilmente cominciata dalla Libia, non è stato al momento ritrovato. Dopo di loro, la motovedetta V836 della Guardia di finanza ha intercettato e bloccato un altro barchino con a bordo 49 bengalesi, pakistani, siriani e bengalesi. Salgono a otto, a partire dalla mezzanotte, gli sbarchi su Lampedusa, per un totale di 396 persone arrivate.

All’hotspot di contrada Imbriacola ci sono, al momento, 559 migranti. Per questa sera, la prefettura di Agrigento ha disposto il trasferimento di 200 di loro con il traghetto di linea che giungerà all’alba di domani a Porto Empedocle.