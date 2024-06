Tragedia nelle campagne di Canicattì: un uomo di 76 anni brucia le sterpaglie e muore carbonizzato

Aveva appena dato alle fiamme alcune sterpaglie nel suo terreno, ma il fuoco l'ha improvvisamente travolto, non lasciandogli via di scampo. È morto così, a Canicattì, Ferdinando Bentivegna, un uomo di settantasei anni: la tragedia è avvenuta in contrada Giglio, una zona di campagna vicino al territorio di Grottarossa.

A lanciare l'allarme sono stati alcuni residenti della zona, messi in allerta dalle fiamme alte e dal fumo. L'incendio si è però diffuso nel giro di pochi minuti, spinto dal vento, e per l'uomo non c'è stato niente da fare. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco che hanno domato il rogo: hanno poco dopo trovato il corpo dell'anziano ormai senza vita. Sono intervenuti anche i carabinieri per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica dell'incidente.

Pochi mesi fa un episodio simile si è verificato a Naro, sempre in provincia di Agrigento. In questo caso un uomo di cinquantasei anni è rimasto gravemente ustionato proprio mentre bruciava le sterpaglie. Anche lui è stato travolto da una fiammata: è rimasto gravemente ustionato. Avrebbe utilizzato della benzina per alimentare il fuoco. L'uomo è stato poco dopo ricoverato d'urgenza all'ospedale San Giovanni Di Dio.