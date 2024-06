Colpo alla mafia dei pascoli di Santa Margherita Belice: cinque arresti

La polizia, su delega della Direzione distrettuale antimafia di Palermo, ha arrestato cinque persone - due delle quali già condannate in via definitiva per associazione mafiosa - accusate di una serie di condotte reiterate di estorsione e illecita concorrenza con minaccia o violenza, aggravate dal metodo mafioso, e di avere agevolato l’associazione mafiosa denominata Cosa nostra. In base alle indagini, condotte dallo Sco, dalla Sisco di Palermo e dalle squadre mobili di Agrigento e Palermo è stato ipotizzato il «pervasivo controllo e la gestione illecita delle attività agro-pastorali» sul territorio di Santa Margherita Belice, Montevago e Sambuca di Sicilia, località della provincia di Agrigento, fino al confine con Contessa Entellina, che invece si trova nel territorio della provincia di Palermo.

In carcere Giovanni Campo di 33 anni, Piero Guzzardo di 45 (che è stato prima portato in questura, ad Agrigento)) e Pasquale Ciaccio di 58. La misura cautelare è stata notificata in carcere a Pietro Campo -di 72 anni, che era già detenuto. Ai domiciliari Domenico Bavetta di 42 anni. C'è anche una sesta persona indagata.