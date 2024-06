Cianciana, le coltellate a moglie e figli: arrivano i carabinieri del Ris, si cercano le tracce di sangue

Accertamenti tecnici irripetibili questa mattina (4 giugno) dei carabinieri del Ris nella casa di Cianciana, dove Daniele Alba, meccanico di 35 anni, il 23 maggio scorso ha accoltellato la moglie e due figli. A Cianciana, scrive Giuseppe pantano sul Giornale di Sicilia in edicola stamattina, a mezzogiorno, arriveranno anche i legali dell’indagato, gli avvocati Maurizio Gaudio e Luca Burgio. Si cercheranno in particolare tracce ematiche per verificare, nei singoli luoghi della casa, rispondenza tra le dichiarazioni già acquisite e quanto emergerà dagli accertamenti.