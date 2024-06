Favara, donna ruba una collana da duemila euro ad un uomo che si trova in auto: indagini

Furto da duemila euro a Favara. Secondo una prima ricostruzione, un uomo di sessantacinque anni si trovava in auto nei pressi di un distributore di benzina in via Capitano Callea quando sarebbe stato derubato di una collana che portava al collo.

A compiere il furto, secondo il racconto della vittima sarebbe stata una donna che, avvicinata all'auto avrebbe sottratto in maniera molto veloce la collana d'oro e sarebbe poi fuggita.

L'uomo ha così allertato i carabinieri e denunciato tutto. I militari hanno dato via alle indagini. I carabinieri hanno appurato che i due non si conoscevano e adesso è al vaglio degli inquirenti l'eventuale esistenza di telecamere di videosorveglianza le cui immagini potrebbero rivelarsi fondamentali per il prosieguo delle indagini.