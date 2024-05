Lavori alla centrale di sollevamento Villaseta, a secco numerose zone di Agrigento: ecco quali

L’azienda idrica comuni agrigentini segnala che Siciliacque ha informato che, al fine di eseguire dei lavori di sostituzione di cavi elettrici alla centrale di sollevamento Villaseta, domani (30 maggio), dalle 9.30 alle 18, interromperà la fornitura idrica al serbatoio Forche del comune di Agrigento.

Non sarà possibile effettuare la distribuzione idrica nelle seguenti zone del comune di Agrigento: Centro Città; Quadrivio; Fontanelle; San Michele; Villaggio Mosè; Villaseta; Giardina Gallotti e Montaperto. Non appena riattivata la fornitura idrica al serbatoio Forche da parte di Siciliacque, e quando il serbatoio avrà raggiunto dei livelli adeguati, sarà possibile riattivare la distribuzione che, per normalizzarsi, avrà bisogno dei necessari tempi tecnici.