Il dramma di Cianciana, il bimbo accoltellato dal padre è fuori pericolo e riabbraccia la mamma

Il bambino di 7 anni, accoltellato assieme alla sorellina di 3 anni dal padre Daniele Alba (nella foto) di 35 anni, nella loro casa di Cianciana in provincia di Agrigento, ha lasciato ieri la terapia intensiva del reparto di cardiochirurgia pediatrica dell’ospedale Civico di Palermo ed ha riabbracciato la mamma. È stato trasferito all’ospedale Di Cristina, dove affronterà la degenza per i postumi dell’intervento chirurgico, e qui ha ritrovato la mamma di origine polacca che lo aspettava, dimessa anche lei dall’ospedale di Ribera dove era stata ricoverata per le ferite all’addome riportate dopo che il compagno aveva cercato di ucciderla.

L’incontro con il figlio più grande, blindatissimo per il rispetto della privacy, è stato commovente anche perché i medici hanno voluto mantenere la sorpresa fino all’ultimo: la mamma è arrivata poco dopo l’ora di pranzo e quando il piccolo l’ha visto è scattato un abbraccio lunghissimo, poi sono scese tantissime lacrime da parte di entrambi. Ora staranno insieme in attesa che si rimargino le cicatrici fisiche e morali vegliando sull’altra vittima della tragedia che a breve dovrà essere operata.