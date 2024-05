Paura dopo la sagra del Tataratà a Casteltermini: giovane colpito dal suo cavallo e trasportato in ospedale

Dopo avere partecipato festa del paese, un ragazzo di Cateltermini è stato aggredito dal proprio cavallo ed è rimasto ferito. Entrambi avevano poco prima partecipato alla sfilata che si svolge ogni anno durante la sagra del Tataratà, che prevede una lunga processione accompagnata da una danza, la quarta domenica di maggio.

Il ragazzo era tornato da poco in campagna quando ha raccontato di essere stato colpito dal suo cavallo: un calcio lo avrebbe raggiunto all'addome. A lanciare l'allarme sono stati alcuni residenti della zona. Nel giro di pochi minuti è arrivata sul posto un'ambulanza che ha trasportato il giovane all'ospedale San Giovanni Di Dio di Agrigento, dove è stato sottoposto a tutti gli accertamenti medici.

In generale, durante la sagra, non si sono verificati incidenti: nel 2019 l'evento fu annullato per il rischio di disordini. due ani fa, invece, un giovane rimase gravemente ferito dopo avere ridotto in frantumi una vetrina in piazza Duomo. Aveva poco prima litigato con la fidanzata e si sfogò sferrando quel colpo che gli costò il ricovero in ospedale. prima ad Agrigento e poi a Palermo.