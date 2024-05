Ladri di oro rosso e ferro a Canicattì, svaligiata una villa

Ladri di oro rosso e ferro a Canicattì. In via Cappuccini, ignoti hanno rubato due portoni di ferro, l'inferriata di una finestra, i fili di rame dell'impianto elettrico e la rubinetteria del bagno. A farne le spese il proprietario dell’immobile di due piani, un sessantenne, che non appena si è accorto dell’incursione, ha denunciato l’accaduto alle forze dell’ordine.

I malviventi hanno messo a segno il colpo sia al pianterreno che al primo piano della villetta. Ancora da quantificare il danno economico del furto. Indaga la polizia.