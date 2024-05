Campobello di Licata, incidente tra due auto sulla statale: quattro feriti

Incidente stradale sulla statale 123, nel territorio di Campobello di Licata. In uno scontro frontale sono rimaste coinvolte una Volkswagen e una Citroen: sulla prima viaggiava soltanto un uomo, tre sulla seconda auto. L'impatto si è rivelato violento e sia i conducenti dei mezzi che i passeggeri sono rimasti feriti: un giovane è in condizioni più gravi. Tutti e quattro sono stati trasportati all'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta.

Quando è stato lanciato l'allarme, infatti, sul posto sono arrivati i sanitari del 118 e i vigili del fuoco che hanno estratto due dei feriti dall'abitacolo. Sul luogo dell'incidente anche i carabinieri della stazione locale per eseguire i rilievi e ricostruire la dinamica dell'impatto. L'ennesimo che si verifica sullo stesso tratto della statale.

Alcuni mesi fa un altro incidente ha avuto un epilogo ancora più grave: nello scontro fra un trattore e una Fiat Punto, infatti, ha perso la vita un uomo di cinquantadue anni.

In seguito allo scontro entrambi i mezzi si sono ribaltati e il conducente del trattore, che trainava un carrello, è stato sbalzato ed è morto sul colpo. L’automobilista è rimasto invece gravemente ferito ed è stato trasferito in ospedale con l’elisoccorso del 118 che si è alzato in volo da Caltanissetta.