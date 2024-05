Aragona, furto in un'azienda che produce infissi: rubati dal capannone decine di attrezzi

Furto all'interno di un'azienda di Aragona, in provincia di Agrigento. Qualcuno si è introdotto all'interno del capannone-deposito della società che produce infissi, tagliando la rete metallica. Una volta all'interno, hanno rubato diversi attrezzi: saldatrici, martelli e seghe elettriche.

Secondo una prima ricostruzione, ad entrare in azione sarebbe stata più di una persona e, dopo aver creato un foro nella recinzione che delimita l'azienda, hanno saccheggiato ciò che trovavano. Nessuno avrebbe sentito rumori molesti. Da una prima stima, l'ammontare del furto sarebbe di oltre 5mila euro.

La denuncia è stata presentata ai carabinieri. I militari si sono recati presso l'azienda per compiere i rilievi del caso e hanno ascoltato il legale rappresentante per capire se nei giorni precedenti al furto avesse sentito o visto qualcosa di sospetto. Al vagli degli inquirenti eventuali sistemi di videosorveglianza, le cui immagini potrebbero rivelarsi fondamentali per il prosieguo delle indagini.

La procura della Repubblica ha aperto un fascicolo a carico di ignoti.