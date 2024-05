Omicidio dopo una lite a Favara, arrestato il vicino di terreno

Svolta nelle indagini per l’omicidio del commerciante d’auto Francesco Simone, 63 anni di Favara, avvenuto il 7 dicembre 2023 nelle campagne di contrada in contrada Poggio Muto, nei pressi della Crocca. Ieri mattina, i carabinieri del comando provinciale di Agrigento hanno dato esecuzione ad una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip presso il Tribunale locale su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di Stefano Nobile di 58 anni residente a Favara, ritenuto gravemente indiziato di omicidio, detenzione illegale di armi e ricettazione di una pistola a canna corta.

L’attività d’indagine, condotta dal nucleo investigativo del comando provinciale di Agrigento e diretta dalla Procura della Repubblica, ha consentito di raccogliere gravi e concordanti indizi di colpevolezza nei confronti dell’uomo, ritenuto essere, allo stato delle indagini, l’esecutore materiale dell’omicidio perpetrato ai danni del commerciante favarese. In quella circostanza, la vittima era stata colta di sorpresa mentre stava lavorando il terreno della propria abitazione rurale. Francesco Simone è stato attinto da numerosi colpi di arma da fuoco in diverse parti del corpo che ne hanno causato la morte.