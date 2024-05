Incidente a Naro, scontro tra un'auto e una bicicletta: ferito un bambino di 10 anni

Ancora un incidente stradale in provincia di Agrigento. Un bambino di 10 anni è rimasto coinvolto in un incidente tra la sua bicicletta e un'auto. L'episodio è avvenuto in viale Aldo Moro a Naro. Secondo una prima ricostruzione, il bambino, ieri pomeriggio, si trovava in sella alla bicicletta quando, per cause in corso di accertamento, è avvenuto lo scontro con un’auto.

Il piccolo è rimasto a terra, immediatamente sono stati allertati i soccorsi e nello stesso tempo la famiglia. Sul luogo dell'incidente è giunta un’ambulanza, i sanitari hanno prestato le prime cure e trasferito il bambino all’ospedale Barone Lombardo di Canicattì. Ha riportato alcune ferite al corpo, le sue condizioni non sono gravi.

Sul luogo dell'incidente sono giunti anche i carabinieri per effettuare i rilievi del caso.