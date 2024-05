Il processo alla cosca mafiosa agrigentina del «paracco»: chieste dieci condanne e due assoluzioni

Dieci condanne, fino a 20 anni di carcere, e due assoluzioni: sono le richieste del pubblico ministero della Dda di Palermo, Pierangelo Padova, al processo scaturito dalla maxi operazione antimafia «Oro bianco», che ha fatto luce sul cosiddetto «paracco», ovvero la cosca mafiosa alternativa a Cosa nostra e alla Stidda e su un traffico di droga nell’Agrigentino.

La pena più alta - 20 anni di reclusione - è stata chiesta per Sarino Lo Vasco, 56 anni, e per Tommaso Vitanza, 73 anni. Il primo è ritenuto «capo decina» della cosca, mentre Vitanza è un presunto affiliato. Ecco le altre richieste: 8 anni per Roberto Alletto, 37 anni, di Palma di Montechiaro; 6 anni per Vincenzo Bennardo, 45 anni, di Favara; 7 anni per Vincenzo Curto, 44 anni, di Canicattì; 8 anni per Salvatore Curto, 41 anni, di Canicattì; 6 anni per Vincenzo Messina, 37 anni, di Canicattì; 8 anni per Giovanni Pietro Scaccia, 54 anni, di Canicattì; 8 anni per Vincenzo Fallea, 45 anni, di Favara; 6 anni per Maurizio Licata, 57 anni, di Licata.