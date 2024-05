Agrigento, calci e pugni durante una lite in via Atenea: ferito un settantenne

Prima una discussione accesa, poi i calci e i pugni. Protagonisti dell'ennesimo episodio di violenza in strada, stavolta ad Agrigento, un uomo di quarant'anni e un settantenne, che se le sono date di santa ragione in pieno centro città. È successo in via Atenea, dove per cause ancora da accertare è scoppiata la lite in cui il più anziano è rimasto ferito. L'uomo è stato colpito con un pugno al volto, è finito per terra.

Sono stati momenti concitati e di grande paura per alcuni passanti che hanno lanciato l'allarme al numero di emergenza 112. Sono arrivate nel giro di pochi minuti le volanti della polizia che hanno trovato sul posto il settantenne ferito. È quindi stato richiesto l'intervento del 118 e i sanitari l'hanno trasportato in ospedale per sottoporlo a tutti gli accertamenti. La polizia ha nel frattempo avviato le indagini per ricostruire le fasi della lite e stabilire le responsabilità: al vaglio ci sono le immagini delle telecamere che si trovano nella zona.