Sciacca, gommista minacciato con un taglierino: denunciato un quarantenne

Un gommista è stato aggredito da un cliente a Sciacca. Secondo la ricostruzione, un uomo si è recato in un'officina per cambiare gli pneumatici. Prima di effettuare il lavoro, il gommista aveva chiesto di essere pagato. A quel punto lo avrebbe minacciato con un taglierino, tentando anche di colpirlo con una chiave. In pratica, il quarantenne si è recato dal gommista per sostituire gli pneumatici ma, alla richiesta del pagamento anticipato, sarebbe andato in escandescenza.

La vittima ha allertato le forse dell'ordine e gli agenti del locale commissariato hanno bloccato l'aggressore nei pressi dell’ospedale, trovandogli addosso una piccola quantità di hashish. L'uomo, quarantenne, è stato denunciato: è accusato adesso di minacce aggravate.

A suo carico anche una segnalazione alla Prefettura di Agrigento per stupefacente.