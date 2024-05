Incendio a Naro, a fuoco il casolare di un pensionato: indagini

Momenti di paura a Naro per un incendio divampato in un casolare. L'episodio è avvenuto in contrada Mazurco, danneggiando il fabbricato di proprietà di un pensionato di 65 anni di Naro.

È stato l'uomo a denunciare il fatto ai carabinieri che hanno immediatamente avviato le indagini. I militari hanno effettuato il sopraluogo di rito alla ricerca di elementi utili alle indagini e hanno ascoltato il pensionato per capire se nei giorni precedenti all'incendio avesse visto o sentito qualcosa di sospetto.

Al momento, rimangono da chiarire le cause del rogo. Ingenti i danni che, però, non sono stati ancora quantificati. Dalle prime informazioni non sono coperti da nessuna polizza assicurativa.