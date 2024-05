Lampedusa, dopo lo stop dei giorni scorsi riprende lo sbarco dei migranti

Riprendono, dopo lo stop dei giorni scorsi per le cattive condizioni del mare, gli sbarchi di migranti a Lampedusa. In 46, di nazionalità egiziana, marocchina e tunisina, sono sbarcati, dopo il soccorso di due gommoni. I due natanti sono salpati da Chebba, in Tunisia. A bordo 22 e 24 persone salvate dai militari della Guardia di finanza. I migranti, fra cui un solo minorenne, hanno raccontato di aver pagato 2 mila euro a testa per il viaggio.