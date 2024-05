Canicattì, incendio in un'abitazione utilizzata da alcuni senzatetto: evacuata casa adiacente

Paura a Canicattì per un incendio divampato nel quartiere di Borgalino. Le fiamme hanno distrutto una casa utilizzata spesso come rifugio dai senzatetto. Alcuni residenti, allarmati dalle fiamme, hanno contattato i vigili del fuoco.

I pompieri intervenuti sul posto hanno spento le fiamme, messo in sicurezza l’edificio ed effettuato i sopralluoghi per capire l'esatta dinamica dell'incendio. È stata disposta anche l’evacuazione di un’abitazione adiacente a quella in cui è scoppiato l'incendio. Evacuata una famiglia originaria della Romania.

Dalle prime indagini è emerso che l'incendio sarebbe stato causato da un fuoco acceso da alcune persone che utilizzavano l'appartamento come rifugio. Al momento dell'arrivo dei vigili del fuoco, all'interno, però, non c'erano persone.