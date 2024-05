Accusato di abusi sessuali su una bambina a San Biagio Platani, assolto e scarcerato un anziano

Assolto e scarcerato il pensionato accusato di abusi sessuali su una minorenne a San Biagio Platani. L’uomo in primo grado era stato condannato dal tribunale di Agrigento a sette anni di reclusione ma, adesso, è stato pienamente assolto dai giudici della terza sezione penale della Corte di Appello di Palermo per insussistenza dei fatti. A seguito della sentenza, il settantaduenne, difeso dall’avvocato Francesco Carrubba, è stato scarcerato.

I fatti risalgono al 2021 quando è stato arrestato dalla squadra mobile di Agrigento al termine di una indagine partita dalla segnalazione di una psicologa. Era accusato di violenza sessuale e atti sessuali nei confronti di una bambina che aveva dieci anni.

Dalle indagini si ipotizzava che il pensionato avrebbe pagato la famiglia della bimba in cambio di prestazioni sessuali. Fatti che oggi sono stati cancellati dalla sentenza. La bambina ai tempi era stata allontanata e posta in una struttura protetta. Anche il padre della piccola era finito a processo ed era stato assolto nel febbraio dello scorso anno perchè il fatto non sussiste.