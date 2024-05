Lampedusa, continuano gli sbarchi di migranti: 552 in hotspot

Novantatré migranti, dopo il soccorso di tre imbarcazioni, sono sbarcati durante la notte a Lampedusa dove ieri, nell’arco di 24 ore, ci sono stati 17 approdi con un totale di 627 persone arrivate.

A comporre i gruppi, partiti dalla Tunisia e dalla Libia, uomini, donne e minorenni originari di Costa d’Avorio, Camerun, Ciad, Guinea Konakry, Sudan, Burkina Faso, Nigeria, Egitto, Siria e Senegal.

All’hotspot di contrada Imbriacola ci sono, al momento, 552 ospiti. Per metà mattinata, la prefettura di Agrigento ha disposto il trasferimento di 252 migranti con il traghetto di linea Sansovino, che giungerà in serata a Porto Empedocle.

In 80 sbarcati a Pantelleria, arrivati negli ultimi giorni con piccole imbarcazioni

Ottanta migranti per lo più di nazionalità tunisina, sono arrivati negli ultimi giorni a Pantelleria con piccole imbarcazioni. Le operazioni di sbarco sono state controllate dai militari della guardia costiera, dei carabinieri e della finanza. Solo ieri sei sbarchi con 53 tra uomini, donne e bambini.

I migranti si trovano nel centro di prima accoglienza nell’ex caserma Barone che può contenere 50 persone. Sono in attesa di essere trasferiti a Trapani al Centro di prima accoglienza in contrada Milo.