Caltabellotta, rubati 1.500 metri di cavi della rete elettrica pubblica: diverse zone al buio

Ammonta ad almeno ventimila euro il danno causato dal furto di 1.500 metri di cavi di rame a Caltabellotta, in provincia di Agrigento. Ignoti hanno agito sulla rete elettrica, tra le contrade «Vigna grande» e «Torre rara», provocando l’interruzione della pubblica illuminazione in buona parte del centro abitato. Gli operai di Enel, la società che gestisce gli impianti danneggiati, stanno lavorando per ripristinare la rete. Sull’episodio indagano i carabinieri.