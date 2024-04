Auto contromano per diversi chilometri: paura sullo scorrimento veloce Agrigento-Caltanissetta

Un'auto contromano ha seminato il panico sullo scorrimento veloce 640, all'altezza del bivio di Racalmuto. Chi era alla guida ha percorso per diversi chilometri la carreggiata che da Agrigento porta verso Caltanissetta in senso opposto, rischiando di scontrarsi con gli altri mezzi che stavano regolarmente viaggiando sulla statale. L'automobilista avrebbe sbagliato a imboccare la carreggiata e, invece di percorrere il senso di marcia Caltanissetta-Agrigento, ha intrapreso il percorso errato, trasformandosi in un vero e proprio pericolo.

Era a bordo di una Fiat Panda che gli altri automobilisti non sono riusciti a fermare in alcun modo: chi lo ha incrociato ha tentato di avvisarlo lampeggiando o suonando il clacson, ma niente da fare. L'auto ha proseguito verso Favara, ma sempre sulla carreggiata sbagliata, rischiando anche di essere travolta, a sua volta, anche dai mezzi pesanti. Decine le segnalazioni arrivate in pochi minuti al numero di emergenza 112. In tanti hanno indicato la presenza della Fiat Panda contromano.