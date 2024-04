Scontro frontale sulla Palermo-Agrigento: sei feriti, due sono in gravi condizioni

Incidente sulla statale Palermo-Agrigento, nel territorio di Vicari. In uno scontro frontale sono rimasti coinvolti un furgone Volkswagen Caddy e una Peugeot 308. Sul primo mezzo viaggiavano quattro persone, sul secondo si trovavano invece il conducente e un passeggero. L'impatto si è rivelato molto violento, al punto da fare precipitare l'auto in una scarpata.

Quando è stato lanciato l'allarme, sul posto sono arrivate diverse ambulanze del 118 e i vigili del fuoco, che hanno estratto dalle lamiere gli automobilisti. I sanitari hanno soccorso i sei feriti, due sono in condizioni particolarmente gravi. Si tratta di due ragazzi di 23 anni di Villafrati e di Enna: sono stati trasportati all'ospedale Civico di Palermo con codice rosso.

Altri due diciannovenni di Agrigento e di Raffadali, sono invece stati trasportati al pronto soccorso con codice giallo. In condizioni meno gravi gli altri due feriti. Sul luogo dell'incidente anche i carabinieri che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dello scontro. Sulla statale si sono registrati forti rallentamenti al traffico. L'incidente ha infatti mandato in tilt la circolazione delle auto. La viabilità è tornata alla normalità solo dopo l'arrivo dei soccorsi e la rimozione dei mezzi dalla carreggiata.