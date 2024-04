Canicattì, in fiamme l'auto di una coppia di commercianti: indagini

Un incendio è divampato a Canicattì, in provincia di Agrigento. Ad andare a fuoco, per cause in corso d'accertamento, un'auto, una Volkswagen Tiguan, che si trovava posteggiata in via Girolamo Li Causi.

Alcuni residenti, allarmati dalle alte fiamme, hanno contattato le forze dell'ordine. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco del distaccamento cittadino che hanno spento l'incendio. Sul luogo dell'incendio sono arrivati anche i carabinieri del nucleo Radiomobile, che hanno avviato le indagini. I militari hanno identificato il proprietario della vettura, una donna di 30 anni. Il mezzo era comunque utilizzata dal marito. Entrambi sono commercianti.

Le forze dell'ordine hanno ascoltato i due per capire se avessero visto o sentito qualcosa di sospetto. Dopo che i vigili del fuoco hanno spento il rogo e messo in sicurezza l'area, sono stati effettuati i sopralluoghi. Al momento sono aperte tutte le ipotesi e spetterà agli inquirenti stabilire l'origine dell'incendio.