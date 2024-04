Licata, scontro tra un camion e un autocarro sulla statale 115: due feriti e traffico bloccato

Ancora un incidente stradale in provincia di Agrigento. A scontrarsi, questa mattina, sulla strada statale 115 Sud Occidentale Sicula, al chilometro 238,600, all'altezza della curva di Poggio di guardia, a Licata, un autocarro e un camion. Due le persone rimaste ferite che sono state soccorse dal personale sanitario che è intervenuto sul posto.

Sul posto sono giunte le squadre dell'Anas e le forze dell’ordine per gestire il traffico in piena sicurezza e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile. La strada, così come ha reso noto l'Anas, è rimasta bloccata con lunghi incolonnamenti in entrambe le direzioni.

A causare l’incidente potrebbe essere stato anche l’asfalto reso viscido dalla pioggia.