Agrigento, lavori all’acquedotto Fanaco: sospesa l'erogazione idrica in alcuni comuni

Disagi per alcuni cittadini in provincia di Agrigento. Dalle 4 di domani, infatti, Siciliacque sospenderà l'erogazione idrica in alcuni comuni. Verrà infatti interrotto l’esercizio dell’acquedotto Fanaco-Madonie Ovest, per eseguire degli interventi di manutenzione, e di conseguenza, potranno verificarsi alcuni disagi.

La fornitura idrica verrà sospesa nei comuni di Canicattì, Casteltermini e al nodo di Aragona che, a sua volta, causerà la riduzione della fornitura ai comuni di Agrigento (frazione di San Michele, Fontanelle, zona industriale e serbatoio Madonna delle Rocche), Favara, Aragona, Comitini e Porto Empedocle.

Siciliacque prevede di ripristinare le forniture idriche entro la giornata di venerdì prossimo: a Casteltermini entro le ore 15, a Canicattì entro le 18 e al nodo di Aragona entro le 17.

La distribuzione idrica, dunque, potrà subire delle limitazioni fino al ripristino della regolare fornitura idrica.