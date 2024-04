Agrigento, camion in fiamme al mercato ortofrutticolo: indagini

Incendio al mercato ortofrutticolo di Agrigento. Ad andare a fuoco, in via Sirio, nel quartiere del Villaggio Mosè, il camion di proprietà di un’azienda agrigentina. Secondo una prima ricostruzione, alcuni residenti hanno notato le alte fiamme e hanno allertato le forze dell'ordine.

In via Sirio sono giunti i vigili del fuoco e le forze dell'ordine. I pompieri hanno spento il rogo e identificato il proprietario del veicolo. Il mezzo è stato completamente distrutto dalle fiamme. Gli inquirenti hanno effettuato un sopralluogo e ascoltato il titolare della vettura per capire se nei giorni precedenti al fatto avesse visto o sentito qualcosa di sospetto. Al vaglio anche l'eventuale presenza di telecamere di videosorveglianza.

La procura di Agrigento ha aperto un fascicolo d’inchiesta per danneggiamento a seguito di incendio. Al momento non viene esclusa alcuna pista.