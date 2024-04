Licata, il trattore si ribalta e lo travolge: agricoltore in gravi condizioni

Stava lavorando in campagna quando ha improvvisamente perso il controllo del trattore che si è ribaltato, travolgendolo. L'ennesimo incidente sul lavoro in Sicilia si è verificato nel primo pomeriggio di oggi, 15 aprile, a Licata. Un agricoltore di 66 anni è rimasto gravemente ferito: è finito sotto le ruote del mezzo, ormai fuori controllo. Stava arando un appezzamento di terreno ad uso agricolo in contrada Calanninsa, quando è avvenuto l'incidente.

È stato immediatamente lanciato l'allarme e sul posto sono arrivati i snaitari del 118 e i vigili del fuoco. Questi ultimi hanno rimosso il trattore e permesso ai medici di soccorrere l'uomo, ma viste le sue condizioni è subito stato dispsoto l'intervento dell'elisoccorso per trasportarlo in tempi più rapidi in ospedale. È stato ricoverato al Sant'Elia di Caltanissetta. Soltanto due giorni fa un altro incidente sul lavoro si è registrato in provincia di Ragusa.

A Modica un uomo stava tagliando alcune tavole di legno con un flex quando, per cause d'accertamento, gli sarebbe sfuggito l'attrezzo, ferendosi gravemente al braccio sinistro. La vittima è riuscita a spegnere il flex, nonostante la profonda ferita dal quale usciva molto sangue. Allertati i soccorsi sul posto è giunta un'ambulanza. I sanitari hanno tentato di arrestare l'emorragia all'uomo e immediatamente lo hanno trasportato, in codice rosso, al pronto soccorso dell’ospedale Maggiore di Modica. Dopo una prima visita, i medici, in considerazione della gravità delle ferite riportate, hanno allertato l'elisoccorso. Caricato sul velivolo, l'ottantenne è stato trasportato presso il Trauma center di Catania.