Nuova tragedia del mare, otto migranti morti e dispersi: tra le vittime anche una bimba

Otto migranti morti, tra cui una bambina in tenera età, 23 superstiti e un numero al momento ancora imprecisato di dispersi. È il bilancio dell’ultima tragedia del mare avvenuta in serata a circa trenta miglia a sud ovest di Lampedusa, in acque Sar (la zona di competenza e soccorso ndr) maltesi.

A soccorrere i migranti, che erano a bordo di una piccola imbarcazione in balia del mare in tempesta, è stata una motovedetta della Guardia Costiera di Lampedusa. Dopo che il barchino si è capovolto ed è colato a picco i militari della capitaneria, nonostante le condizioni meteo proibitive, sono riusciti a raccogliere una trentina di naufraghi. Alcuni di loro erano già morti, come la bimba, altri sono deceduti per ipotermia sull’unità della Guardia Costiera durante il tragitto a tutta velocità verso il molo Favaloro.

La motovedetta, che ha attraccato intorno alle 21.30, ha sbarcato otto cadaveri e 23 sopravvissuti, tra cui cinque donne, molti dei quali in condizioni di salute critiche subito assistiti dal team medico presente in banchina. Secondo il loro racconto vi sarebbe un numero ancora imprecisato di dispersi. Le testimonianze sono molto confuse e non è chiaro quanto persone manchino all’appello; di sicuro diversi superstiti continuano a chiedere notizie di familiari o conoscenti che non risultano tra i superstiti.

Dopo le prime testimonianze raccolte dai militari della guardia costiera, i naufraghi adesso verranno sentiti dalla squadra mobile della questura di Agrigento. La prefettura sta cercando di provvedere, con le imprese funebri locali, anche alla sistemazione delle salme, in attesa che la Procura di Agrigento disponga cosa fare.

«Ancora una tragedia del mare e della disperazione scuote la nostra isola. È ormai diventata una conta senza fine» commenta con amarezza il sindaco delle Pelagie. «Le condizioni del mare sono pessime e i trafficanti continuano a far partire questi poveri disperati su barchini che neanche stanno a galla. È sempre la stessa storia, tanti, tantissimi, pagano per morire in mare».