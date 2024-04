Incidente sulla statale 115: auto della polizia contro un camion, due agenti feriti

Paura sulla strada statale 115 per un incidente in cui è rimasta coinvolta un'auto della polizia. Si è verificato nel tratto compreso tra il Villaggio Mosè e l'ingresso di Palma di Montechiaro , dove una volante del commissariato locale, per cause ancora da accertare, si è scontrata con un camion. L'impatto è stato violento e i due agenti a bordo del mezzo sono rimasti feriti.

Quando è stato lanciato l'allarme, sul psoto sonoa rrivate due ambulanze del 118 che hanno trasportato i due poliziotti al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni Di Dio di Agrigento. In queste ore vengono sottoposti ad accertamenti, ma le loro condizioni non sarebbero gravi. Sul luogo dell'incidente anche i carabinieri per effettuare i rilievi e gestire la viabilità: sulla statale il traffico ha infatti subito dei rallentamenti. In corso le indagini per ricostruire la dinamica.

I primi di marzo un altro incidente sulla 115, in questo caso nel territorio di Sciacca, ha avuto un epilogo tragico. L'auto di un uomo di quarantanove anni, è infatti finita tra due camion che l'hanno letetralmente schiacciata. Un impatto terribile che non ha lasciato scampo ad Antonino Araca: originario di Messina, lavorava in provincia di Agrigento. Acara, in passato, aveva avviato diverse attività all'insegna della scoperta della natura e delle aree più belle del territorio dei Nebrodi. Era infatti presidente di un'associazione che che si occupa di escursioni e aveva realizzato e gestito per tanti anni il Parco Avventura tra Longi e Galati Mamertino.